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Политолог объяснила радость вице-премьера Сербии от сорванной поездки Лаврова

Политолог Энтина объяснила заявления вице-премьера Сербии о России прозападными взглядами
Зорана Михайлович

Зорана Михайлович. Фото: Branko Filipovic / Reuters

Заявлениям вице-премьера Сербии Зораны Михайлович об отношениях с Россией не следует придавать особого значения, поскольку она придерживается откровенно прозападных взглядов. Так радость сербского политика из-за сорванного визита главы МИД России Сергея Лаврова объяснила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

В беседе с «Лентой.ру» политолог подчеркнула, что и внешняя политика, и само правительство Сербии сбалансированы между условным Западом и условным Востоком — то есть между Брюсселем и Москвой. В кабмине страны представлены как крайне пророссийские политики, так и, напротив, весьма прозападные — как Михайлович. Есть там и центристы, например глава сербского МИД Никола Селакович.

Заявления Михайлович не значат, что Сербия определилась и выбрала Евросоюз как единственное направление своей внешней политики

Екатерина Энтинаглава отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН

Она пояснила, что это невозможно и чисто институционально: в стратегии Белграда закреплена многовекторность внешней политики — наряду с европейской интеграцией важное значение придается и отношениям с Москвой, Вашингтоном и Пекином.

Комментируя слова Михайлович о визите Лаврова, Энтина также отметила, что большую проблему представляют ее призывы к интеграции Сербии в европейские энергетические проекты и отказу от стратегического партнерства с Москвой в энергетике. «Эти заявления настораживают гораздо больше», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович порадовалась переносу визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. Михайлович добавила, что на данный момент Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по ее словам, ведет в Евросоюз. В свою очередь, глава МВД Сербии Александр Вулин с коллегой не согласился. По его словам, другие страны не должны решать, кто может стать гостем и другом Белграда. Чиновник также отметил, что Лавров «десятилетиями в тяжелых условиях доказывал, что является другом Сербии».

Перед этим три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. В связи с этим назначенный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию оказался сорван.

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Валентина Шварцман
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