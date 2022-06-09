Вице-премьер Сербии порадовалась переносу визита Лаврова в страну
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович порадовалась переносу визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. По ее словам, он ставил Белград и президента Сербии Александра Вучича в сложное положение, передает РИА Новости.
По мнению Михайлович, анонс визита Лаврова уже стал для Сербии сложностью. Она отметила, что страна «пытается выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден».
Думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы
Политик положительно оценила то, что визит российского министра был отложен. «Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент», — сказала она. Михайлович добавила, что на данный момент Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по ее словам, ведет в Евросоюз.
Сорванный визит
5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В связи с этим визит министра в Сербию в запланированные сроки сорвался. Во внешнеполитическом ведомстве тогда посетовали, что «способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».
Позднее Лавров объяснил, что запрет на пролет через балканские страны связан с нежеланием Брюсселя давать России возможность выразить свою позицию в Сербии по ряду региональных вопросов, в том числе по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины. Он добавил, что если визит министра иностранных дел России воспринимается западными странами как «угроза вселенского масштаба», то дела у них «совсем плохи».
Также глава российского МИД назвал немыслимым решение не пропустить его самолет в Сербию. Он отметил, что, отказав в пролете, страны Европейского союза и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики, таким образом была «заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».
Повод для напряженности
Демарш балканских государств может стать причиной нового кризиса в регионе, предупреждает турецкая DikGazete. Издание указало, что власти трех республик приняли абсурдное решение, закрыв небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Последствием подобных антироссийских шагов может стать обострение напряженности в регионе в то время, когда необходимо поддерживать стабильность. София, Подгорица и Скопье должны осознать, что лишь «служат инструментом США для провокаций против Москвы», отметила газета.
При этом и в самих государствах появились несогласные с такой политикой. В частности, глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич счел действия Подгорицы нетранспарентными. По его словам, неизвестно, кем и как оно было принято. Он отметил, что черногорские власти должны сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине. «Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — указал он.