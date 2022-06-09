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Вице-премьер Сербии порадовалась переносу визита Лаврова в страну

Вице-премьер Сербии Михайлович: визит Лаврова ставил Белград в сложное положение

Фото: Николия Джорджевич / Спутник/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович порадовалась переносу визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. По ее словам, он ставил Белград и президента Сербии Александра Вучича в сложное положение, передает РИА Новости.

По мнению Михайлович, анонс визита Лаврова уже стал для Сербии сложностью. Она отметила, что страна «пытается выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден».

Думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы

Зорана Михайловичвице-премьер Сербии

Политик положительно оценила то, что визит российского министра был отложен. «Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент», — сказала она. Михайлович добавила, что на данный момент Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по ее словам, ведет в Евросоюз.

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Сорванный визит

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В связи с этим визит министра в Сербию в запланированные сроки сорвался. Во внешнеполитическом ведомстве тогда посетовали, что «способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».

Позднее Лавров объяснил, что запрет на пролет через балканские страны связан с нежеланием Брюсселя давать России возможность выразить свою позицию в Сербии по ряду региональных вопросов, в том числе по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины. Он добавил, что если визит министра иностранных дел России воспринимается западными странами как «угроза вселенского масштаба», то дела у них «совсем плохи».

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Также глава российского МИД назвал немыслимым решение не пропустить его самолет в Сербию. Он отметил, что, отказав в пролете, страны Европейского союза и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики, таким образом была «заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».

Повод для напряженности

Демарш балканских государств может стать причиной нового кризиса в регионе, предупреждает турецкая DikGazete. Издание указало, что власти трех республик приняли абсурдное решение, закрыв небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Последствием подобных антироссийских шагов может стать обострение напряженности в регионе в то время, когда необходимо поддерживать стабильность. София, Подгорица и Скопье должны осознать, что лишь «служат инструментом США для провокаций против Москвы», отметила газета.

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При этом и в самих государствах появились несогласные с такой политикой. В частности, глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич счел действия Подгорицы нетранспарентными. По его словам, неизвестно, кем и как оно было принято. Он отметил, что черногорские власти должны сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине. «Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — указал он.

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Марина Совина
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