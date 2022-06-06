В Черногории прокомментировали закрытие неба для самолета Лаврова

В Черногории назвали закрытие неба для самолета Сергея Лаврова нетранспарентным решением

Решение властей Черногории запретить проход через воздушное пространство самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию нетранспарентное. Так закрытие неба для самолета российского министра прокомментировал глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

По его словам, неизвестно, кем и как оно было принято. Он отметил, что черногорские власти должны сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине. «Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — написал он.

Лекич заявил, что большинство стран Евросоюза выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине и принимают участие в контактах, которые подразумевают перелеты. «Также необходимо объяснить, как принято решение и чем обосновано то, что Черногория направляет военную помощь украинской стороне, как заявлял министр обороны», — отметил он.

Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам вечером в понедельник, 6 июня.

Позже председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ ряда европейских стран пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности.