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Стало известно об объявлении Эрдоганом о начале операции в Сирии во время учений

Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время учений «Эфес-2022»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях «Эфес-2022» в Измире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер уже прибыл в район учений. Его выступление запланировано на 13:00 (время совпадает с московским).

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции. Отмечается, что турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и ведут огонь по позициям террористических группировок.

Как сообщает газета Hürriyet, Россия не одобрила проведение Анкарой военной операции на севере Сирии, из-за чего Турции пришлось прервать подготовку к боям. Речь идет об операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка.

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Анжелика Бережная
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