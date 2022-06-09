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Apple разрешила передавать сим-карты по воздуху

MacRumors: в iOS 16 можно будет передать настройки eSIM по Bluetooth между двумя iPhone

Фото: Miguel Tomás / Unsplash

Apple разрешила пользователям передавать настройки eSIM с одного телефона на другой по Bluetooth. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа изучили бета-версию iOS 16, которая вышла 6 июня, и выяснили, что в ОС появилась возможность быстрого переноса данных электронной сим-карты. По словам специалистов, в новой операционной системе можно будет передавать настройки eSIM по воздуху, если два iPhone находятся рядом.

Уточняется, что это будет полезно в том случае, если пользователь собирается перейти с одного смартфона Apple на другой и перенести настройки на новый гаджет. Чтобы данная функция работала, необходимо обновить оба девайса до iOS 16 и включить Bluetooth. Судя по всему, новая возможность будет доступна в США, Великобритании и других странах, где местные власти разрешают использовать eSIM в качестве замены классических сим-карт.

Также тариф eSIM можно будет перенести обычным способом. Для этого владельцу iPhone придется отсканировать QR-код, выданный оператором связи. Под термином eSIM понимается цифровая сим-карта, которая позволяет активировать тарифный план сотовой связи у оператора без необходимости использовать физическую сим-карту.

В конце января специалисты агентства GlobalData предсказали, что Apple может окончательно отказаться от физических сим-карт в новых смартфонах. Судя по всему, отказ от классической сим-карты станет шагом Apple на пути к созданию iPhone без отверстий и разъемов.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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