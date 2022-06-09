Посол США в Киеве заявила, что Украина получила первый миллиард долларов помощи от США

Украина уже получила первый миллиард долларов помощи от США в рамках пакета одобренного президентом Джо Байденом. Об этом в Twitter заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.

«Прямая поддержка в размере 1 миллиард долларов уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще 7,5 миллиарда долларов ожидается», — написала она.

В мае Байден подписал документ о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.