Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Показана эффективность аюрведической медицины в борьбе с диабетом 2-го типа

В Ноттингемском университете показали эффективность индийской медицины в борьбе с диабетом

Фото: Babu / Reuters

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании показали, что несколько традиционных лекарств, используемых в аюрведической медицине в Индии, эффективны для поддержания нормального уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследователи провели обзор 219 работ, представляющих 199 рандомизированных контролируемых испытаний (с участием 21 191 человек в целом) 98 аюрведических препаратов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Гликированный гемоглобин был снижен с помощью препаратов на основе таких трав, как айва бенгальская (Aegle marmelos), босвеллия пильчатая (Boswellia serrata), гиностемма пятилистная (Gynostemma pentaphyllum), момордика харанция ( Momordica charantia L.), чернушка посевная (Nigella sativa L.), подорожник яйцевидный (Plantago ovata), тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia), пажитник сенный (Trigonella foenum-graecum L.) и крапива двудомная (Urtica dioica L.). Точно так же уровень глюкозы в крови натощак был снижен на 4–56 миллиграмм на децилитр для ряда аюрведических лекарств.

Во многих исследованиях не сообщалось о нежелательных явлениях, а если такие и были, то в большинстве случаев побочное действие было незначительным или легким и, в основном, связано с желудочно-кишечным трактом.

В Индии аюрведическая медицина особенно популярна среди сельского, бедного, пожилого и коренного населения, поскольку она соответствует их представлениям о здоровье и культуре. Многие пациенты с диабетом 2 типа предпочитают не использовать западные лекарства из-за связанных с ними побочных эффектах, стоимости и способов введения (например, через инъекцию).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Антонов заявил о нелегитимности принятых без России решений Арктического совета
Показана эффективность аюрведической медицины в борьбе с диабетом 2-го типа
Оценена возможность снижения средней ипотечной ставки в России
Генералу ВКС Кобану попросили семь лет за взятку в пять миллионов рублей
Помощник Кадырова заявил о минировании завода с людьми в Северодонецке
Москвичка вспомнила о танках в ее районе в начале 90-х
Криминального авторитета осудили на 20 лет за мошенничество и вымогательство
В России предложили ввести наказание за плохие оценки студентов-целевиков
Российские власти решили понять причину использования иностранного софта
Байден припомнил Трампу спуск документов в унитаз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.