Показана эффективность аюрведической медицины в борьбе с диабетом 2-го типа

В Ноттингемском университете показали эффективность индийской медицины в борьбе с диабетом

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании показали, что несколько традиционных лекарств, используемых в аюрведической медицине в Индии, эффективны для поддержания нормального уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследователи провели обзор 219 работ, представляющих 199 рандомизированных контролируемых испытаний (с участием 21 191 человек в целом) 98 аюрведических препаратов.

Гликированный гемоглобин был снижен с помощью препаратов на основе таких трав, как айва бенгальская (Aegle marmelos), босвеллия пильчатая (Boswellia serrata), гиностемма пятилистная (Gynostemma pentaphyllum), момордика харанция ( Momordica charantia L.), чернушка посевная (Nigella sativa L.), подорожник яйцевидный (Plantago ovata), тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia), пажитник сенный (Trigonella foenum-graecum L.) и крапива двудомная (Urtica dioica L.). Точно так же уровень глюкозы в крови натощак был снижен на 4–56 миллиграмм на децилитр для ряда аюрведических лекарств.

Во многих исследованиях не сообщалось о нежелательных явлениях, а если такие и были, то в большинстве случаев побочное действие было незначительным или легким и, в основном, связано с желудочно-кишечным трактом.

В Индии аюрведическая медицина особенно популярна среди сельского, бедного, пожилого и коренного населения, поскольку она соответствует их представлениям о здоровье и культуре. Многие пациенты с диабетом 2 типа предпочитают не использовать западные лекарства из-за связанных с ними побочных эффектах, стоимости и способов введения (например, через инъекцию).