Подавшему иск к H&M юристу предсказали проигрыш

Юрист Воробьев предсказал проигрыш мужчине, подавшему иск к H&M из-за дискриминации

Человек, который подал к сети магазинов Hennes & Mauritz (H&M) иск о дискриминации покупателей по национальному признаку, получит отказ, предсказал в разговоре с «Лентой.ру» юрист Василий Воробьев. Он также объяснил, почему это исковое заявление проигрышное.

Ранее Спасский районный суд Приморского края принял к рассмотрению иск к H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку от юриста Дмитрия Качана, ранее сообщил ТАСС. Мужчина обратился в суд, так как не смог совершить покупку на официальном сайте интернет-магазина компании, и потребовал взыскать с сети в качестве компенсации морального вреда 700 тысяч рублей.

Здесь важно понимать, что такое дискриминация сама по себе. Если мы говорим, как в нашей ситуации, о прекращении деятельности в одном конкретно взятом регионе, то можно также обращаться в суд по дискриминации жителей Антарктиды, где тоже нет ни одного магазина H&M. Если мы говорим о закрытии магазинов, в том числе интернет-магазинов в каком-то регионе, ни о какой дискриминации не может быть речи, потому что это не связано непосредственно с личностью, национальностью, гендером — это связано с кризисом Василий Воробьев юрист

Примером дискриминации, по словам Воробьева, будут являться прецеденты, когда в открытом магазине отказываются обслуживать конкретных россиян. Так было с блогершей Лизой Литвин, которой не хотели продавать сумку Chanel в ОАЭ без расписки о том, что она не будет вывозить приобретенный товар на территорию РФ, напомнил он. «Это очевидная ахинея, это и есть дискриминация, здесь можно было бы обращаться в суд», — отметил Воробьев.

Он также обратил внимание на то, что юрист запросил несоразмерно большую компенсацию, так как за моральный вред в сфере защиты прав потребителей в России обычно взыскивают около 5000–7000 рублей.

H&M приостановил свою работу в России из-за спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что торговые точки бренда не возобновят деятельность до сентября 2022 года, а после указанного срока шведская компания будет принимать решение по данному вопросу, исходя из текущей ситуации. При этом марка не намерена продавать бизнес в России и менять название.