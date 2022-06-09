Обвиненному в педофилии певцу Ар Келли пригрозили 25 годами тюрьмы

Обвиненному в педофилии певцу Ар Келли пригрозили 25 годами тюремного заключения

Обвиненному в педофилии 55-летнему американскому музыканту и автору песни I Believe I Can Fly Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) грозит 25 лет тюремного заключения. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, именно прокуроры выдвинули такой срок. Адвокаты артиста согласны лишь на 17 лет тюремного заключения для артиста.

Сообщается, что важным фактором в судебных разбирательствах стали показания певицы Алии. Артистка поведала, что в первый раз вступила в половую связь с Ар Келли в возрасте 12 лет, после чего он женился на ней, чтобы избежать уголовной ответственности за педофилию.

Помимо этого, в суде были продемонстрированы материалы с созданной артистом детской порнографией, а также аудио- и видеозаписи, доказывающее моральное и физическое насилие Ар Келли над женщинами. Коллегия присяжных ранее признала вину звезды R&B по делу о вымогательстве и организации торговли людьми в сексуальных целях.

Исходя из этих факторов, прокуратора предложила судье заключить певца в тюрьму как минимум до его 70-летия. Вынесение приговора назначено на 29 июня.

Ранее стало известно, что продажи певца Ар Келли выросли в пять раз после суда за сексуальное насилие.