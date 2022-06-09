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Путин прокомментировал уход из России иностранных компаний

Путин заявил, что покинувшие Россию и прекратившие деятельность компании пожалеют об этом

Фото: Globallookpress.com

Компании, которые покинули Россию и прекратили в ней деятельность, пожалеют об этом. Так их уход на встрече с молодыми предпринимателями прокомментировал президент Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем — мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями», — объяснил глава государства.

Также во время встречи президент прокомментировал ограничения, вводимые в отношении страны. По его мнению, Россию невозможно со стороны обнести забором, а «мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить».

Ранее Путин назвал срок наступления лучше жизни в России. По словам главы государства, через 10 лет Россия будет жить лучше.

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Никита Абрамов
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