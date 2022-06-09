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Первым запредом правительства ЛНР назначили бывшего российского вице-губернатора

Бывший вице-губернатор Курганской области Кузнецов стал зампредом правительства ЛНР

Фото: Telegram-канал «Правительство Луганской Народной Республики»

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил первым заместителем премьер-министра бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале правительства республики.

Указ о назначении нового зампреда был подписан в четверг, 9 июня.

Кузнецов занимал пост вице-губернатора с января 2019 по декабрь 2021 года. До этого занимал руководящие должности в компании «Сибур», был депутатом Курултая Республики Башкортостан.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин назначил на аналогичную должность в правительстве республики бывшего первого заместителя главы Ульяновской области Александра Костомарова. В тот же день, 8 июня, он подписал указ о назначении премьер-министром ДНР бывшего сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко.

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Алевтина Запольская
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