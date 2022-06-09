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В Кремле рассказали о судьбе украинского языка в Донбассе

Песков сообщил о сохранении статуса украинского языка на территориях республик Донбасса

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Судьбу украинского языка в качестве государственного на территориях республик Донбасса будут решать местные жители. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в России есть только один государственный язык, однако те районы Донбасса, которые перешли под контроль России, не являются ее частью. Статус государственного языка будут определять жители этих территорий, подчеркивают в Кремле. «Мы еще раз повторяем — все будет зависеть только от выбора людей», — заверил Песков.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что причиной паузы в переговорах России и Украины является напряженная ситуация в Донбассе. Арахамия отметил, что, пока Россия берет под контроль населенные пункты, Украина делает «шаг вперед — два назад» в переговорах.

7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена российскими войсками на 97 процентов. Он уточнил, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

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Варвара Кошечкина
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