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В США рассказали о влиянии Илона Маска на украинский конфликт

Politico: конфликт на Украине позволил Starlink Маска «пройти испытание огнем»

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Военные действия на Украине позволили системе спутниковой связи Starlink миллиардера Илона Маска «пройти испытание огнем», в результате чего бизнесмен оказал большое влияние на конфликт, пишет издание Politico.

После начала российской спецоперации Маск решил открыть Украине свободный доступ к системе Starlink и отправил в страну множество станций. По данным Politico, военные в США были впечатлены способностью компании в течение нескольких дней доставить их на Украину и поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на атаки со стороны российских хакеров.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, страна имеет в своем распоряжении более 11 тысяч станций Starlink. Американское издание отмечает, что он обратился через Twitter к Маску с просьбой предоставить оборудование 26 февраля, и уже через два дня Украина получила первую партию.

В свою очередь, компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту дополнительные спутники и обязалась оплачивать Украине весь доступ в интернет. Автор издания заявил, что украинские артиллеристы при попадании по противнику должны благодарить Маска за Starlink, через которую они координируют свои действия.

Ранее в июне сообщалось, что Украина получила от Илона Маска солнечные панели Tesla Powerwall для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры Киева и области. Они подают резервное питание при отключении электричества.

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Антон Похиляк
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