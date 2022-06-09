Райффайзенбанк повысил комиссию за валютные переводы в отделениях и онлайн-банке до 2-3%

Райффайзенбанк с 9 июня повысил комиссию за проведение валютных переводов, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы банка. Для переводов в отделении установлен размер в 3 процента от суммы, для перевод в онлайн-банкинге и через услугу «автоплатеж» — в 2 процента.

«Усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для банка, требует введения новых процедур», — сообщили в банке.

7 июня кредитная организация объявила о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах в России. Она будет взиматься с 30 июня, нововведение коснется счетов в американских долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

9 июня о решении ввести комиссию на валютные счета клиентов объявил и «Тинькофф банк», который начнет брать ее с 23 июня. Мера коснется держателей карточных счетов в иностранной валюте: долларах, евро, фунтах и швейцарских франках — при условии, что на них хранится больше тысячи долларов или эквивалент этой суммы.