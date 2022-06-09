Российские саперы приступили к разминированию нацпарка в ДНР

Минобороны сообщило, что саперы приступили к разминированию нацпарка «Святые горы» в ДНР

Российские саперы приступили к разминированию дорог и лесного массива в национальном парке «Святые горы» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 9 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что инженерные подразделения Вооруженных Сил (ВС) России за сутки нашли и уничтожили 126 взрывных устройств, в том числе 54 противотанковые мины, установленные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Святогорска, а также населенных пунктов Яровая, Студенок и Сосновое.

24 мая Минобороны сообщило, что российские саперы полностью разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту Мариуполя. Специалисты обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных устройств и вооружения, брошенного бойцами ВСУ. Ведомство также показало видео с процессом разминирования.

Ранее министерство отчиталось, что инженеры закончили поиск взрывных устройств в частных домах в Херсонской области. Об этом российских военных попросили местные жители.

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