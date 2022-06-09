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Вице-премьер Сербии оценила перенос визита Лаврова в страну

Вице-премьер Сербии заявила, что визит Лаврова ставил Белград в сложное положение
Зорана Михайлович

Зорана Михайлович. Фото: Shi Zhongyu / XinHua / Global Look Press

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович положительно оценила перенос визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. По ее словам, он ставил Белград и президента Сербии Александра Вучича в сложное положение, передает РИА Новости.

По мнению Михайлович, анонс визита Лаврова уже стал для Сербии сложностью. Она отметила, что страна «пытается выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден». «Думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», — заявила она.

Политик положительно оценила то, что визит российского министра был отложен. «Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент», — сказала она. Михайлович добавила, что на данный момент Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по ее словам, ведет в Евросоюз.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория отказались впускать в воздушное пространство самолет Лаврова. Сам российский министр назвал срыв своего визита в Белград немыслимым.

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Марина Совина
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