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Стало известно о втором обмене телами погибших между Россией и Украиной

Военкор Куксенкова сообщила об обмене погибшими по формуле «50 на 50» между РФ и Украиной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия и Украина совершили второй обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщила военный корреспондент Ирина Куксенкова в Telegram.

Журналистке стало известно, что процесс был осуществлен по формуле «50 на 50» во вторник, 7 июня, и произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

По словам военкора, в ближайшее время ожидается еще один обмен по аналогичной формуле.

О первом обмене телами погибших военных Куксенкова сообщала 4 июня. «Поменяли 160 на 160», — заявила репортер.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с попавшими в плен ВСУ российскими военными вызывает обеспокоенность. Она пояснила, что Москва не знает, насколько хорошо соблюдаются права содержащихся на территории Украины пленных. Кроме того, представители Международного Красного Креста до сих пор не информировали о посещении попавших в плен россиян.

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Варвара Кошечкина
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