Назван решающий фактор в боях в рамках спецоперации

Эксперт Шурыгин: артиллерия является решающим фактором в боях СВО

Артиллерия является решающим фактором в боях специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В конфликте на Украине артиллерия стала решающим фактором, влияющим на успех при проведении боевых действий. По статистике, 70 процентов целей сейчас поражаются именно артиллерией», — сказал специалист.

При этом эксперт не назвал натовские артсистемы определяющим фактором на поле боя, поскольку украинские военнослужащие не успевают пройти подготовку к работе с ними.

«К новому оружию нужно привыкнуть, а времени на это нет. Вооруженные силы России эта артиллерия не остановит. Поставленные 150 единиц надо рассматривать прежде всего как попытку заместить потерянные Украиной с начала специальной военной операции образцы вооружений советской эпохи, а не качественное усиление», — заявил Шурыгин.

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