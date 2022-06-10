Британия решила продолжить оспаривать смертный приговор для наемников

Британский министр Уолкер: Лондон использует все дипканалы из-за смертного приговора в ДНР

Великобритания воспользуется всеми дипломатическими каналами, чтобы оспорить смертный приговор суда Донецкой народной республики (ДНР) для британских наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом заявил британский министр по делам школ Робин Уолкер в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

Госчиновник заявил, что военнопленные Шон Пиннер и Эйден Аслин требуют к себе отношения, соответствующее их статусу. Согласно законам ДНР, судебное решение можно будет оспорить в течении месяца.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала смертный приговор в отношении британских наемников, которые ранее находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным. «Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», — заявила Трасс.

9 июня стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни оказывавших поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) иностранных наемников: 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.