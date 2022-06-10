Психолог назвала последствия «зависания» в телефоне при живом общении в паре

Психолог Сейдман: привычка отвлекаться на телефон портит отношения

Психолог и кандидат наук Гвендолин Сейдман назвала последствия, к которым приведет привычка отвлекаться на телефон во время живой беседы. В статье для Psychology Today она посоветовала перестать использовать гаджеты при разговоре с партнером, чтобы не испортить отношения.

Психолог отмечает, что фаббинг, или привычка постоянно отвлекаться на телефон во время общения, заставляет собеседника чувствовать себя некомфортно и думать, что им пренебрегают. Сейдман также сообщила, что влюбленные пары, которые не используют гаджеты, находясь вместе, больше удовлетворены отношениями и друг другом.

Психолог приводит в пример опубликованные в журнале Computers in Human Behavior результаты исследования, целью которого было изучить связь между отношениями в паре и «зависанием» в телефоне. В нем участвовали 133 человека, которые ежедневно заполняли специальную анкету с вопросами на эту тему. Результаты показали: пары, в которых один из партнеров часто отвлекается на телефон во время диалога, меньше довольны отношениями, чем те, где влюбленные направляют внимание только на вторую половину.

«Это исследование подчеркивает важность не только поведения в отношениях (в данном случае фаббинга), но и того, как это поведение воспринимается. Когда люди замечали, что их партнеры отвлекаются на свои телефоны, это обязательно сказывалось на их удовлетворенности отношениями», — объяснил психолог. Она советует отключать телефон всякий раз при общении с возлюбленным.

До этого психолог назвал способ оживить скучные отношения. Чтобы внести в пару новые эмоции, он посоветовал устраивать неожиданные свидания.