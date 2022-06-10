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Психолог назвала последствия «зависания» в телефоне при живом общении в паре

Психолог Сейдман: привычка отвлекаться на телефон портит отношения

Фото: unsplash

Психолог и кандидат наук Гвендолин Сейдман назвала последствия, к которым приведет привычка отвлекаться на телефон во время живой беседы. В статье для Psychology Today она посоветовала перестать использовать гаджеты при разговоре с партнером, чтобы не испортить отношения.

Психолог отмечает, что фаббинг, или привычка постоянно отвлекаться на телефон во время общения, заставляет собеседника чувствовать себя некомфортно и думать, что им пренебрегают. Сейдман также сообщила, что влюбленные пары, которые не используют гаджеты, находясь вместе, больше удовлетворены отношениями и друг другом.

Психолог приводит в пример опубликованные в журнале Computers in Human Behavior результаты исследования, целью которого было изучить связь между отношениями в паре и «зависанием» в телефоне. В нем участвовали 133 человека, которые ежедневно заполняли специальную анкету с вопросами на эту тему. Результаты показали: пары, в которых один из партнеров часто отвлекается на телефон во время диалога, меньше довольны отношениями, чем те, где влюбленные направляют внимание только на вторую половину.

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«Это исследование подчеркивает важность не только поведения в отношениях (в данном случае фаббинга), но и того, как это поведение воспринимается. Когда люди замечали, что их партнеры отвлекаются на свои телефоны, это обязательно сказывалось на их удовлетворенности отношениями», — объяснил психолог. Она советует отключать телефон всякий раз при общении с возлюбленным.

До этого психолог назвал способ оживить скучные отношения. Чтобы внести в пару новые эмоции, он посоветовал устраивать неожиданные свидания.

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Елена Матвиенко
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