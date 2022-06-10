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Президент Аргентины укорил США

Президент Аргентины Фернандес укорил США за неучастие всех стран региона в Саммите Америк
Альберто Фернандес

Альберто Фернандес. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе пленарного заседания Саммита Америк укорил США за нежелание пригласить все страны региона принять в нем участие. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ему жаль, что на мероприятии не могут присутствовать «все, кто должен был». «Определенно, нам бы хотелось другого Саммита Америк. В отсутствие ряда стран нам бросается вызов, чтобы этого больше не произошло... чтобы не было возможности навязывать право допуска», — заявил Фернандес, напомнив, что Куба уже более 60 лет находится под блокадой, Венесуэла также живет под санкциями.

По мнению Фернандеса, диалог о разнообразии является о лучшем инструменте для продвижения демократии.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США саммите Америк из-за решения администрации американского лидер Джо Байдена не приглашать на мероприятие Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Делегацию возглавил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

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Марина Совина
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