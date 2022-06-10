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Илон Маск на русском языке назвал британского политика товарищем

Илон Маск на русском языке написал «Прости, товарищ» британскому политику Галлоуэю

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск ответил на русском языке британскому политику и журналисту Джорджу Галлоуэю, которого возмутил тот факт, что Twitter помечает его профиль как связанное с правительством России медиа. Шуточный комментарий, в котором бизнесмен назвал Галлоуэя товарищем, он опубликовал в Twitter в пятницу, 10 июня.

Галлоуэй выложил пост, в котором заявил, что пометка соцсети о его связи с правительством России — ложь. В своей публикации он отметил аккаунт Маска, который ранее заявлял о намерении купить Twitter, и официальный профиль соцсети.

«Прости, товарищ», — написал в ответ бизнесмен. Больше слова Галлоуэя он не прокомментировал.

Джордж Галлоуэй — бывший член британского парламента и глава Рабочей партии Великобритании, журналист и телеведущий. Он вел программу под названием «Спутник» (Sputnik) на телеканале RT, а также передачу «Мать всех ток-шоу (The Mother of All Talk Shows) на радиостанции Sputnik. В апреле стало известно, что Twitter начал помечать его профиль как аккаунт медиа, связанного с правительством России. Галлоуэй в ответ пригрозил соцсети судом и заявил, что не работает на российские СМИ.

Twitter стал помечать аккаунты СМИ и журналистов, которых связывают с государствами, летом 2020 года. Тогда нововведение коснулось России, США, Франции, Великобритании и Китая. В 2021 году оно распространилось на еще 16 стран.

В феврале 2022 года Twitter заявил, что предпринимает меры по сокращению контента российских государственных СМИ на платформе.

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Маргарита Щигарева
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