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Спорт

Нурмагомедов ответил на нападки Фергюсона

Нурмагомедов ответил на нападки Фергюсона фразой «жду, когда ты проснешься»
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов . Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к американцу Тони Фергюсону, который ранее совершал на него нападки. Россиянин высказался в Twitter.

Нурмагомедов отреагировал на пост спортсмена, в котором тот назвал его Хабибером, посмеялся над лишним весом россиянина и предложил посоревноваться в поедании пирогов. «Жду, когда ты проснешься», — такой фразой ответил россиянин.

8 июня глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт захотел провести бой Нурмагомедова и Фергюсона. «Надеюсь, они так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться», — заявил Уайт.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках боя в легком дивизионе UFC, но их поединки срывались. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.

Алексей Гусев
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