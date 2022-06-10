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Китай заявил о готовности противостоять независимости Тайваня ценой войны

Минобороны Китая заявило о готовности противостоять независимости Тайваня ценой войны

Фото: Taiwan Presidential Office / AP

Китай готов противостоять независимости Тайваня и попыткам отделить остров даже ценой войны, заявил официальный представитель министерства обороны страны У Цянь. Его цитирует РИА Новости.

Он напомнил о словах китайского министра обороны Вэя Фэнхэ, который указал, что «если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить его».

Цянь подчеркнул, что армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее 10 июня минобороны КНР заявило, что Китай даст отпор в случае использования ситуации на Украине для причинения вреда стране. Это было сказано после встречи в Сингапуре Вэя Фэнхэ с министром обороны США Ллойдом Остином.

В апреле Вэй Фэнхэ говорил, что Тайвань является частью Китая, «этот факт и статус-кво ничто не изменит».

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Антон Похиляк
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