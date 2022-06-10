Пекин пригрозил отпором в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР

Китай заявил, что даст отпор в случае использования украинского конфликта для вреда КНР

Китай даст отпор в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь по итогам международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, где встретились министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«В ходе переговоров китайская сторона заявила, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров», — рассказал он.

У Цянь пригрозил решительными контрмерами в случае использования украинского вопроса в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР.

Ранее премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб в интервью газете Nikkei призвал Китай воздержаться от использования кризисной ситуации на Украине в своих целях, укрепляя свои позиции в Южно-Китайском море. «Не только Китай, но и другие крупные державы не должны получить доминирующих позиций в Южно-Китайском море», — заявил малайзийский премьер.