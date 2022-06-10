Эксперт по сну подсказала способ избавиться от навязчивых мыслей по ночам

Врач Нерина Рамлахан: правильное дыхание поможет избавиться от навязчивых мыслей

Нерина Рамлахан, британский врач-физиолог и эксперт по сну, подсказала простой и действенный способ избавиться от навязчивых мыслей по ночам и восстановить нервную систему. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам специалиста, правильное дыхание поможет избавиться от проблемы, позабыть о волнениях и обрести душевное равновесие. Она порекомендовала не проверять время при неожиданном пробуждении среди ночи, иначе снова заснуть будет не так просто. «Когда вы снова ляжете в кровать, попробуйте применить технику боксерского дыхания. Метод такого дыхания, который называют также "дыханием по квадрату", представляет собой повторяющийся дыхательный паттерн, который поможет избавиться от стресса и беспокойства», — поделилась секретом эксперт по сну. Она добавила, что техникой пользуются и американские морпехи.

Ее коллега Боб Сульер, инструктор техники дыхания по методу Вима Хофа, подтвердил, что с помощью правильного дыхания можно взять мысли под контроль и восстановить центральную нервную систему. «Если вы паникуете и не можете успокоиться перед сном, то одно из лучших действий в данной ситуации — замедлить дыхание и привести его в нормальное состояние», — рассказал Сульер порталу sleep.com.

Чтобы освоить технику боксерского дыхания, нужно представить квадрат, каждая сторона которого будет соответствовать вдоху — задержке дыхания — выдоху — расслаблению, отметила Рамлахан. Необходимо сосчитать до четырех, медленно вдыхая через нос, положить руку на живот и почувствовать, как он приподнимается. Затем необходимо напрячь мышцы тела и задержать дыхание на четыре счета. Далее можно также выдохнуть на четыре счета и расслабить мышцы. В расслабленном состоянии нужно снова сосчитать до четырех и повторить цикл несколько раз, пока не появится сонливость, а мысли не уйдут, заключила врач.

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