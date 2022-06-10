Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Молдавия
2:4
Завершен
Латвия
Лига наций УЕФА|Лига D. Группа 1. 3-й тур
Азербайджан
0:1
Завершен
Словакия
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 3-й тур
Австрия
0:0
1-й тайм
live
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Дания
0:0
1-й тайм
live
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Спорт

Романцев отреагировал на назначение нового главного тренера «Спартака»

Романцев негативно отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Олег Романцев

Олег Романцев. Фото: Юрий Машков / ТАСС

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля новым наставником московской команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист негативно отреагировал на решение руководства красно-белых. «Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — заявил Романцев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поприветствовал испанского специалиста и назвал его одним из самых многообещающих тренеров Европы. «Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — заключил он.

О назначении Абаскаля стало известно 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2002 год. Вместе с командой он восемь раз выиграл чемпионат России и один раз стал чемпионом СССР.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
Байден обвинил нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет американцев
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации на месте захоронения жертв чумы
Минюст пополнил список НКО-иноагентов
Стала известна праздничная программа московских парков в День России
Молдавия заявила о неготовности отказаться от Приднестровья ради вступления в ЕС
Хью Джекман решил избавиться от трехэтажной квартиры в Нью-Йорке
В ООН спрогнозировали хронический голод из-за ситуации вокруг Украины
Германию обвинили в «безумном импорте» из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.