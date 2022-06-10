Романцев отреагировал на назначение нового главного тренера «Спартака»

Романцев негативно отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля новым наставником московской команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист негативно отреагировал на решение руководства красно-белых. «Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — заявил Романцев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поприветствовал испанского специалиста и назвал его одним из самых многообещающих тренеров Европы. «Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — заключил он.

О назначении Абаскаля стало известно 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2002 год. Вместе с командой он восемь раз выиграл чемпионат России и один раз стал чемпионом СССР.