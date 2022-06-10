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Названы главные тренды в прическах на осень 2022 года

Редакторы Who What Wear назвали твидовый блонд актуальным окрашиванием на осень 2022 года

Фото: Shutterstock

Журналисты Who What Wear перечислили главные тренды в прическах и окрашиваниях волос на предстоящую осень. Соответствующий список опубликован на сайте портала.

Модные редакторы порекомендовали читателям издания обратить внимание на цвет волос «бронзовое дерево» — смеси карамельных оттенков с более темными нейтральными тонами. Кроме того, актуальными в 2022 году стали медно-каштановое окрашивание и так называемый твидовый блонд, предполагающий сочетание множества теплых тонов.

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Помимо этого, трендовыми авторы материала назвали прически в стиле 1970-х годов, среди которых, в частности, густые челки и объемная укладка на брашинг с легким завитком на концах прядей. Вдобавок в моду вернулись небрежный низкий пучок и стрижка боб, которая была особенно распространена в 1990-х годах.

«Что касается укладок, популярностью пользуются небрежные прически, которые подчеркивают природную текстуру волос. Плюс ко всему на пике остается укладка с эффектом мокрых волос — для ее создания лучше использовать гели с высокой степенью фиксации», — высказался в заключение парикмахер Берри Мэддокс.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.

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Майя Пономаренко
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