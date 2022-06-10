Отмененный ужин президента Финляндии с королем Швеции после слов Путина оценили

Политолог Калачев: президент Финляндии мог отменить ужин с королем Швеции из-за Путина

Возвращение президента Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки может быть связано с заявлением президента России Владимира Путина. Слова российского политика теперь воспринимаются всерьез во всем мире. Так оценил отъезд Ниинисте перед встречей с королем Швеции Густавом XVI политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».

Опасения Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI после того, как услышал слова российского коллеги Владимира Путина о Северной войне, писало накануне издание Daily Mail.

Во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что Петр I у Швеции «ничего не отбирал», а, наоборот, возвращал. По мнению авторов, уже через несколько часов после выступления российского политика Ниинисте вместе с супругой вернулся в Хельсинки, хотя у него была запланирована встреча со шведским королем и его женой. При этом чиновники из Хельсинки опровергли мнение Daily Mail о том, что отъезд Ниинисте связан с заявлением Путина.

Это вполне может быть связано с Владимиром Путиным Константин Калачев политолог

Константин Калачев дополнил историческую справку Владимира Путина, которая могла повлиять на отъезд Ниинисте.

«Возвращение Финляндии тоже может восприниматься как восстановление исторической справедливости. Ведь итогом войн со Швецией стал Фридрихсгамский мирный договор, по которому Финляндия перешла от Швеции к России», — сообщил он.

«Это не стендап»

При этом политолог убежден, что слова Путина стали восприниматься во всем мире слишком серьезно.

«Я так понимаю, что президенту Финляндии здесь совершенно не смешно. Это мы здесь ухахатываемся — завтра еще Аляску попросим вернуть. А им не смешно, они все воспринимают буквально. Я думаю, что очень многие напрягаются», — заключил Калачев.

Мы для них сумасшедшие, а не комики. Это не стендап, а мировая политика Константин Калачев политолог

Кроме того, президент России в ходе своего выступления отметил, что на долю российских властей также выпала участь «возвращать и укреплять» ее суверенитет и территории.