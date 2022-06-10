Рябков и посол США Салливан обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона

Замглавы МИД Рябков и посол США в Москве Салливан обсудили вопросы международной повестки

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы двусторонней и международной повестки. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, контакт необходимо поддерживать несмотря на имеющиеся разногласия. Он добавил, что совместная работа также должна быть на уровне посольств. При этом дипломат подчеркнул необходимость сохранять «какие-то базовые вещи, необходимые для того, чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми».