В Лос-Анджелесе продадут дом неожиданно умершего актера

В Лос-Анджелесе выставили на продажу дом американского стендапера Боба Сагета

В Лос-Анджелесе на продажу выставили дом американского актера и стендапера Боба Сагета, который неожиданно умер в начале 2022 года. Об этом сообщает Mansion Global со ссылкой на агента по недвижимости и племянника артиста Адама Сагета.

За поместье актера в районе Брентвуд попросили 7,7 миллиона долларов. Сагет владел объектом с 2003 года, когда купил его почти за 2,9 миллиона долларов. Он жил там вместе с тремя дочерями, а позже — со своей второй супругой Келли Риззо.

Дом площадью 613 квадратных метров был построен 1960-х годах, спустя 40 лет его отремонтировали. Внутри есть шесть спален, гостиная и кухня, совмещенная со столовой. Комнаты оснащены современными технологиями, развитием которых увлекался актер. На участке также построен гостевой дом, бассейн, гараж на три машины и оборудована обеденная зона.

Боб Сагет скончался в январе 2022 года в номере отеля The Ritz-Carlton в городе Орландо в штате Флорида. Вскрытие показало, что у артиста были переломы в районе затылка и глаз. Детективы не заметили на месте каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть — они предположили, что Сагет потерял сознание в ванной комнате и ударился головой об пол.