Суд в ЛНР отправил в тюрьму жителя республики за службу в батальоне «Айдар»

Верховный суд ЛНР приговорил к 8 годам тюрьмы жителя республики, служившего в «Айдаре»

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к восьми годам тюрьмы жителя ЛНР, служившего в националистическом батальоне «Айдар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Мужчину признали виновным в участии в деятельности организации, которая признана в ЛНР террористической. «Установлено, что подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом, в конце мая 2017 года принял решение добровольно вступить в ряды 24-го националистического батальона территориальной обороны "Айдар"», — сообщили в Генпрокуратуре.

Житель республики, фамилию которого в ведомстве не приводят, полностью признал свою вину и раскаялся. По его словам, он вступил в «Айдар» из-за сложного материального положения.

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