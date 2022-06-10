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Байден прокомментировал бойкот Саммита Америк

Президента США Байдена не обеспокоило решение лидеров ряда стран о бойкоте Саммита Америк
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Daniel Becerril / Reuters

Президент США Джо Байден, комментируя в четверг, 9 июня, решение лидеров ряда государств региона бойкотировать проходящий в эти дни Саммит Америк, заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за этого. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, заданный в ходе встречи с лидерами карибских стран, проходившей на полях саммита.

Также американский лидер высказался о стремлении США активизировать отношения с карибскими странами. «Вы критически важны для нас во всех отношениях, и, я надеюсь, мы важны для вас», — сказал он. По его мнению, существуют способы, «справить часть ущерба, нанесенного за предыдущие четыре года» во время президентства бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе пленарного заседания Саммита Америк укорил США за нежелание пригласить все страны региона принять в нем участие. В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США саммите Америк из-за решения администрации американского лидер Джо Байдена не приглашать на мероприятие Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

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Марина Совина
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