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В России ликвидируют признанный экстремистским татарский центр

Верховный суд Татарстана постановил ликвидировать Всетатарский общественный центр

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Верховный суд Татарстана постановил ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом со ссылкой на представителя суда в пятницу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

Российский Минюст приостановил деятельность центра в октябре 2021 года в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Ликвидации организации требовала ранее прокуратура Татарстана. По мнению надзорного ведомства, деятельность ВТОЦ носит экстремистский характер и движение должно быть ликвидировано в рамках федерального закона о противодействии экстремизму.

Отмечалось, что факты противозаконной деятельности ВТОЦ устанавливались и фиксировались последние нескольких лет. В частности, речь шла о распространении в открытых источниках информации, направленной на возбуждение конфликтов на языковой почве.

В интересах организации члены президиума, по данным прокуратуры, проводят публичные мероприятия, которые используются в качестве площадки для распространения экстремистской идеологии. Экстремистский характер деятельности ВТОЦ также отражен и в их уставе.

В марте Минюст России внес в перечень экстремистских организаций межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией).

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Евгения Куликова
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