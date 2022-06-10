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Таксист изнасиловал туристку по пути в отель на популярном курорте в Европе

Protothema: таксист на Крите отвез британскую туристку в отдаленное место и изнасиловал

Фото: Jorge Silva / Reuters

Житель греческого острова Крит, который считается популярным у туристов европейским курортом, изнасиловал британскую туристку, приехавшую в отпуск с подругами. Об этом сообщает греческое новостное издание Protothema.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Херсониссос 31 мая. Путешественница заявила, что таксист забрал ее из бара рано утром и должен был доставить в отель, однако по пути в гостиницу водитель изменил направление, отвез девушку в уединенное место и надругался над ней на заднем сиденье своего автомобиля.

После нападения пострадавшая была направлена на медицинское обследование в больницу, а предполагаемый преступник арестован сотрудниками полиции. Мужчина отрицает обвинения и считает, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

Ранее в июне на Гоа местный житель изнасиловал британскую туристку, приехавшую в отпуск c бойфрендом. Путешественница заявила, что, когда она загорала на пляже популярного курорта со своим спутником, неизвестный мужчина предложил сделать ей массаж, а позже надругался над ней на глазах у отдыхающих.

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Татьяна Карпова
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