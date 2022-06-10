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Тихоокеанский флот отработал нанесение ударов по кораблям условного противника

Корабли ТОФ отработали нанесение ударов высокоточным оружием по условному противнику

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В рамках учений в дальней морской зоне группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) отработала нанесение ударов по кораблям условного противника высокоточным оружием морского базирования. Также корабли и авиация отработали противолодочные действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Кульминацией морского боя стала отработка практических действий экипажей по нанесению высокоточным оружием морского базирования удара по отряду кораблей условного противника. Моряки отработали весь алгоритм действий за исключением фактического пуска крылатых ракет», — отметили в сообщении.

В ходе учений экипажи выполнили более 300 боевых упражнений, 170 из которых — с практическим применением оружия, отметили в ведомстве.

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В финальной части учений фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М, корветы, большие и малые противолодочные корабли во взаимодействии с морской авиацией флота отработали противолодочные действия. Самолеты Ил-38, Ил-38Н и Ту-142М3 использовали для обнаружения подводных лодок. Противолодочные самолеты осуществляли постановку гидроакустических буев. Также для поиска подводных лодок с палуб кораблей вылетали противолодочные вертолеты Ка-27. Для поражения субмарин корабли использовали противолодочное оружие.

Также корабли отрабатывали организацию коллективной противовоздушной обороны. Расчеты использовали артиллерийские установки А-190 и АК-630М. В этом эпизоде корабли сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Ранее в публикации Popular Mechanics усомнились в возможности российских кораблей обнаружить американские подводные лодки типа «Вирджиния».

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Даниил Иринин
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