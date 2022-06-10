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Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС. Об этом сообщает руководитель телеканала Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

«Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе», — заявила главред RT France.

Ранее соцсеть заблокировала аккаунт российского телеканала RT. Представители телеканала сообщили, что причиной блокировки стала публикация о пленном украинском военнослужащем, который рассказал, как его бросило командование. Они добавили, что уже обжаловали решение о блокировке.

До этого французский банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета журналистов RT France из России. Действие банка главный редактор телеканала назвала дискриминацией по национальному признаку.

Перед этим британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. За два дня до этого вещание RT и RT France запретили на территории Канады.

2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран.

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Асель Минбаева
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