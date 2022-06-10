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Появились кадры с последствиями удара по центру Донецка

Появилось видео из центра Донецка, по которому было нанесено два удара

Появилось видео из центра Донецка, по которому было нанесено два удара. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На запечатлевшей последствия удара записи видно, как над зданиями поднимается дым.

10 июня в районе администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома.

Позже стало известно о втором ударе по центру города. Информации о пострадавших нет.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

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