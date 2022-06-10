Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты

Сотрудники Wildberries пожаловались на трудности с начислением зарплаты

Сотрудники московских пунктов выдачи маркетплейса Wildberries заявили, что им перестали начислять заплату на карту. Вместо этого деньги теперь приходят в личный кабинет. На новую систему начисления выплат за отработанные смены и проблемы с зачислением денег на банковские карты они пожаловались «Ленте.ру».

По словам сотрудника одного из московских пунктов выдачи, руководство компании уведомило его и коллег о новом способе начисления заработной платы в рабочих чатах в Telegram. Если ранее выплаты за отработанные смены приходили сразу на банковскую карту, то с июня 2022 года деньги будут переводиться в личный кабинет сотрудника, из которого ему самостоятельно придется выводить их на реквизиты. Это нововведение касается не только работников столичных пунктов выдачи компании, но и затрагивает все российские филиалы.

Дичь творится лютая. Очень многие с этим не согласны сотрудник Wildberries

Среди минусов такого способа начисления зарплаты сотрудники Willdberries отмечают возможные проблемы с выплатой кредитов и ипотек, которые, по заключенным ранее договорам с банками, привязаны к конкретным числам и банковским картам. При получении зарплаты в личном кабинете сроки расчетов сдвигаются, так как с момента оформления запроса на вывод средств до получения денег на карточку может пройти до пяти дней, а в некоторых случаях запросы отклоняют, жалуются сотрудники маркетплейса.

Скриншот: Telegram

«Вывод могут отклонить, придется заново все заполнять. Если у нас зарплата была 10-го, 20-го, 30-го числа, то сейчас зарплата перечисляется на баланс, и, если мы [10-го числа] их пытаемся вывести, в лучшем случае их 15-го получается вывести, а в худшем — прилетает отказ», — подытожил сотрудник Wildberries. По его словам, ряд работников компании уже столкнулись с отказами.

Руководство компании обещало наладить своевременные выплаты, когда процедура, по выражению одного из старших сотрудников, «встанет на рельсы», однако точных дат стабилизации ситуации с выплатами не называет.

Трудовой договор позволяет

Другая сотрудница компании добавила, что такое изменение системы оплаты не первое внезапное нововведение за время ее работы на Wildberries.

Это не первая ситуация, когда Wildberries выдвигает новые требования, о которых даже не удосуживается по-человечески предупредить. Мои коллеги, ребята, которых я лично знала, они пытались в какие-то инстанции кричать, после чего их просили уйти из компании. Руководство просто говорило: «вы ничего не докажете, у нас хорошие юристы» сотрудница Wildberries

При этом в трудовом договоре, предоставленном одним из сотрудников компании, говорится лишь о «возможности» Wildberries перечислять зарплату на счет работника в банке.

Другие опрошенные «Лентой.ру» сотрудники компании переживают, что личные кабинеты, куда начисляется зарплата, могут подвергнуться взлому. 14 марта Wildberries столкнулся с масштабным программным сбоем, коснувшимся как клиентов, так и сотрудников, последствия которого, по cообщениям работников маркетплейса в социальных сетях, до сих пор окончательно не устранены.

В качестве возможных причин смены системы начисления заработной платы работники пунктов выдачи называют выгоду для руководства маркетплейса. Они полагают, что длительное нахождение средств работников на счетах Wildberries — а у владелицы компании, Татьяны Бакальчук, есть собственный банк — принесет ей выгоду в виде процентов или позволит пустить эти деньги в оборот.

«Лента.ру» отправила запрос в Wildberries с просьбой прокомментировать рассказы сотрудников.

1 февраля 2021 года Татьяна Бакальчук выкупила 100 процентов ООО «Банк Стандарт — Кредит», после чего организация была переименована в ООО «Вайлдберриз Банк». Среди целей покупки банка Татьяной Бакальчук на сайте называются «развитие направления финансовых сервисов и создание новых продуктов для своих партнеров и покупателей».

Ранее широкую огласку получили требования работников маркетплейса пересмотреть условия оплаты их труда, которые они назвали неадекватными объему задач. Также сотрудники Wildberries рассказывали о необходимости раздеваться до трусов для досмотра дважды в день — до начала смены и после ее окончания.