В Израиле разработали «смотрящий сквозь стены» радар

Израильская компания Camero-Tech разработала радар для поиска объектов за стенами

Израильская компания Camero-Tech разработала портативный радар нового поколения Xaver 1000, который позволяет «видеть» объекты за стенами. Радар предназначен для разведывательных подразделений, спасателей и правоохранительных органов, пишет Defence Blog.

Радар получил алгоритм отслеживания целей на основе искусственного интеллекта и функцию, которая позволяет обнаруживать и визуализировать статические объекты за стенами. Отмечается, что высокое разрешение визуализации позволяет распознавать части тела человека. Также Xaver 1000 может определять позу человека за стеной и классифицировать цели по типам.

Радар получил штатив для установки системы и сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма. Xaver 1000 может записывать полученные данные, что позволяет анализировать действия подразделения.

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