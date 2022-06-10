Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Израиле разработали «смотрящий сквозь стены» радар

Израильская компания Camero-Tech разработала радар для поиска объектов за стенами

Фото: «Camero-Tech»

Израильская компания Camero-Tech разработала портативный радар нового поколения Xaver 1000, который позволяет «видеть» объекты за стенами. Радар предназначен для разведывательных подразделений, спасателей и правоохранительных органов, пишет Defence Blog.

Радар получил алгоритм отслеживания целей на основе искусственного интеллекта и функцию, которая позволяет обнаруживать и визуализировать статические объекты за стенами. Отмечается, что высокое разрешение визуализации позволяет распознавать части тела человека. Также Xaver 1000 может определять позу человека за стеной и классифицировать цели по типам.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Радар получил штатив для установки системы и сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма. Xaver 1000 может записывать полученные данные, что позволяет анализировать действия подразделения.

В апреле Научно-производственное предприятие «Салют» запатентовало мобильную береговую радиолокационную станцию с повышенной скрытностью излучения.

В апреле 2021 года в США показали, что видит солдат в новых очках ночного видения ENVG-B (Enhanced Night Vision Goggle – Binocular).

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
Названы места самых ожесточенных боев в Донбассе
Законопроект о запрете выдачи прав после штрафа за пьяное вождение объяснили
Блогерша показала простой способ незаметно укоротить джинсы
Умерла певица из фильмов Дэвида Линча Джули Круз
Два вооруженных налета на аптеки произошли в Москве в один вечер
Росгвардия задержала пособников ВСУ в Харьковской области
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France
«Спартак» объявил нового главного тренера
Адвокат Джонни Деппа прокомментировала слухи о романе с актером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.