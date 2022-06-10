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Захарова высказалась о статусе приговоренных к казни в ДНР британцев

Захарова напомнила властям Британии, что осужденные в ДНР наемники не являются пленными
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике британцы являются наемниками, а не военнопленными. Об этом заявила в своем комментарии официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее сообщение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — напомнила Мария Захарова. Она также порекомендовала британским властям обратиться к властям ДНР, чтобы решить вопрос о статусе пленных англичан.

В том же комментарии Захарова назвала реакцию Лондона на приговор ажиотажной и истерической и заявила, что британские власти не пытались проявить инициативу по вызволению своих граждан.

9 июня решением Верховного суда ДНР 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

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Николай Чигасов
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