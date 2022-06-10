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В Госдуме назвали трусостью и цинизмом новые санкции Украины

Депутат Госдумы Шеремет назвал трусостью и цинизмом новые антироссийские санкции Украины
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные президентом Украины Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок», — заявил парламентарий. Он напомнил, что недавно Зеленский заявлял о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры, однако вскоре ввел санкции в отношении первых лиц российского государства. По его мнению, украинский лидер «загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине».

«Этим реверансом в сторону Запада он отрезает все пути для ведения конструктивного диалога с Россией», — высказался Шеремет о Зеленском, выразив надежду на то, что украинский президент «сделает вывод из своих ошибок и выберет другой путь для своей страны».

В четверг, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских министров, президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В списке санкционных мер значатся запрет на въезд на Украину, лишение госнаград, блокирование активов на территории республики, запрет на приобретение земельных участков в стране и приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

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Марина Совина
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