Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц

Рогозин: компания Axiom заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц

Фото: Shutterstock

Американская компания Axiom заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском космическом корабле «Союз» в рублях с опозданием на месяц. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого приводит ТАСС.

«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», — сказал Рогозин.

По его словам, перевод был совершен в рублях. «Мы же договорились, что мы берем только в рублях», — подтвердил глава госкорпорации.

В апреле Рогозин сообщил, что НАСА до сих пор не расплатилась с госкорпорацией за полет своего астронавта Марка Ванде Хая. Американская компания Axiom должна выплатить российской стороне 2 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ
В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта
США захотели перезагрузить отношения с Саудовской Аравией
Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС
Российские войска уничтожили две установки РСЗО «Град» на Украине
Бойцы ВСУ назвали требования перед выходом с завода «Азот»
В Финляндии оценили убытки от запрета полетов над Россией
Российские военные сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.