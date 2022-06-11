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Российский журналист показал на видео отбитый у ВСУ бункер

Журналист «Известий» показал на видео бункер ВСУ, отбитый в районе города Счастье в ЛНР

Российский журналист Алексей Полторанин побывал в бункере, который был отбит у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Счастье в Луганской народной республике. Соответствующее видео публикуют «Известия».

На кадрах видно, что бункер хорошо укреплен, вход в него защищает массивная дверь. По словам корреспондента, стены и потолок сделаны из бетона. Кроме того, Полторанин показал помещение, в котором размещались снайперы и пулеметчики ВСУ. Окна бункера выходят на дорогу, что позволяет занять удобную позицию для ведения огня.

Ранее корреспондент Валентин Трушнин показал предполагаемый бункер главарей украинского батальона «Азов» на территории завода «Азовсталь». По словам журналиста, в помещении жили заместитель командира «Азова» Святослав Паламар, а также командиры Сергей Волынский и Денис Прокопенко по прозвищу Редис.

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