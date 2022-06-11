Адвокат Виктора Бута заявил о заметном ухудшении состояния россиянина

Адвокат Зиссу: состояние россиянина Бута в американской тюрьме заметно ухудшилось

Состояние здоровья отбывающего заключение в американской тюрьме российского предпринимателя Виктора Бута ощутимо ухудшилось, заявил адвокат россиянина Стив Зиссу, пишет ТАСС.

По его словам, он страдает от бактериальной инфекции. Защита осужденного, а также российское посольство в Вашингтоне добиваются предоставления Буту медицинской помощи. Зиссу допустил, что возможно будет вынужден добиваться квалифицированной врачебной помощи для предпринимателя через суд.

Он пояснил, что американское правительство до сих пор никак не отреагировало на запросы. В Бюро тюрем при Министерстве юстиции США «практически ничего не сделали». «Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение нескольких недель», — подчеркнул он.

Юрист добавил, что «изначальное заболевание» у Бута проявилось несколько месяцев назад, но в последнее время развивается бактериальная инфекция, угрожающая зрению пациента.

Кроме того, адвокат считает, что обмен Бута на кого-то из содержащихся в заключении в России граждан США неминуем. «Давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России», — добавил он.

Ранее супруга осужденного Алла Бут заявила об ухудшении состояния мужа. Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.