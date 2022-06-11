Рогозин рассказал о возможном существовании внеземных цивилизаций

Рогозин считает, что во Вселенной может существовать развитая жизнь

Во Вселенной может существовать развитая жизнь, которая по уровню своего развития превосходит человеческую цивилизацию, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации вспомнил, что знаком со свидетельствами советских пилотов, наблюдавших неопознанные летающие объекты (НЛО).

«Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — заявил гендиректор.

По его словам, специалисты Российской академии наук (РАН) уже давно занимаются изучением явлений, связанных с НЛО.