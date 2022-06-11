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В России прокомментировали выход из Всемирной туристской организации

Глава Ростуризма Догузова заявила о присутствии и открытости России на международной арене
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной туристической арене. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации и заявила о присутствии и открытости страны на международной арене. «Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», - подчеркнула она.

Руководитель ведомства добавила, что Россия продолжит развивать не только внутренний туризм, но и международный.

«По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности», - заключила она.

Вечером 10 июня Россия сообщила о выходе из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Предложение о выходе из организации поступило от МИД России.

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Марина Совина
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