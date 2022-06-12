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Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

Пьяный начальник управления Генштаба ВСУ устроил стрельбу в спальном районе Киева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Чиновник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу в одном из спальных районов Киева. По факту случившегося начато служебное расследование, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В пятницу в Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось сразу отреагировать. (...) По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генштаба ВСУ — руководитель одного из управлений — совершил действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — написал глава ведомства.

Резников добавил, что чиновник был отстранен от исполнения обязанностей. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее Резников заявил, что Киеву «позарез» и очень быстро нужно тяжелое вооружение.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что недостаточное техническое оснащение мешает украинской армии продвигаться вперед. Глава государства призвал Запад оказать военную поддержку Киеву.

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Евгения Наумова
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