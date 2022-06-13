Тренер Волкова порассуждал о перспективах Дзюбы в единоборствах

Тренер Волкова Кияшко заявил, что футболист Дзюба стал бы отличным бойцом ММА

Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко порассуждал о перспективах футболиста Артема Дзюбы в смешанных единоборствах (ММА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо. Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги», — поделился специалист. Кияшко отметил, что форвард находится в хорошей форме и они проводят тренировки в ожидании нового футбольного сезона.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. О дальнейших планах 33-летний нападающий не сообщил. Футболист выступал за команду с 2015 года и за это время четыре раза становился чемпионом страны.

Дзюба известен по выступлениям за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал». В составе сборной России он забил 30 голов в 55 матчах. На чемпионате мира-2018 он был капитаном команды и вместе с ней дошел до четвертьфинала турнира.