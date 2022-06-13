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Экономика

Турция приступила к укладке газопровода на дне Черного моря

Президент Турции Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Турция в понедельник, 13 июня, приступила к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов страны. В торжественной церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 миллионов кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи в 2026 году», — сказал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что открытие газового месторождения в Черном море является историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов.

«Мы рассматриваем энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не как арену для напряженности и противостояния», — заверил политик.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал новый газовый проект Турции на черноморском шельфе амбициозным. По его словам, реализация проекта не только существенно увеличит объемы производства Анкары, но и станет политическим подспорьем для Эрдогана.

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Варвара Кошечкина
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